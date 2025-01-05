Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Києві барменка замовила підроблену медичну книжку – суд виніс вирок

12:35, 5 січня 2025
Барменка отримала штраф за фальшиву медичну книжку.
У Києві барменка замовила підроблену медичну книжку – суд виніс вирок
Фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві барменка одного з закладів громадського харчування була засуджена за використання підробленої медичної книжки. Жінка замовила фальшивий документ за гроші, щоб уникнути обов'язкового медичного огляду.

Згідно з вироком Печерського районного суду у справі № 757/51464/24-к, у лютому 2023 року барменка київського закладу «Чарлі чек поінт» замовила підроблену медичну книжку, надавши свої особисті дані. Невідома особа за гроші виготовила документ, який підтверджував, що жінка пройшла медогляд у конкретному медцентрі.

Коли під час перевірки працівниця закладу пред’явила медичну книжку представникам Держпродспоживслужби, документ було виявлено як підроблений.

Барменка визнала свою провину і погодилася на спрощений розгляд справи без повноцінного судового засідання. Суд визнав її винною у підробленні документа та його використанні, призначивши штраф:

  • 1700 гривень за пособництво у підробленні документа,
  • 850 гривень за використання підробленого документа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Незрозуміло, яким чином суд розібрався у змісті апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою» – Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду

Апеляційний суд на стадії підготовки до апеляційного перегляду вироку не здійснив заходів для перекладу апеляційної скарги, викладеної грузинською мовою.

Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду