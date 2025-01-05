У Києві барменка замовила підроблену медичну книжку – суд виніс вирок

Барменка отримала штраф за фальшиву медичну книжку.

Фото: Freepik

У Києві барменка одного з закладів громадського харчування була засуджена за використання підробленої медичної книжки. Жінка замовила фальшивий документ за гроші, щоб уникнути обов'язкового медичного огляду.

Згідно з вироком Печерського районного суду у справі № 757/51464/24-к, у лютому 2023 року барменка київського закладу «Чарлі чек поінт» замовила підроблену медичну книжку, надавши свої особисті дані. Невідома особа за гроші виготовила документ, який підтверджував, що жінка пройшла медогляд у конкретному медцентрі.

Коли під час перевірки працівниця закладу пред’явила медичну книжку представникам Держпродспоживслужби, документ було виявлено як підроблений.

Барменка визнала свою провину і погодилася на спрощений розгляд справи без повноцінного судового засідання. Суд визнав її винною у підробленні документа та його використанні, призначивши штраф:

1700 гривень за пособництво у підробленні документа,

850 гривень за використання підробленого документа.

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