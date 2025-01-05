В Киеве барменша заказала поддельную медицинскую книжку – суд вынес приговор

Барменша получила штраф за фальшивую медицинскую книжку.

Фото: Freepik

В Киеве барменша одного из заведений общественного питания была осуждена за использование поддельной медицинской книжки. Женщина заказала фальшивый документ за деньги, чтобы избежать обязательного медицинского осмотра.

Согласно приговору Печерского районного суда по делу № 757/51464/24-к, в феврале 2023 года барменша киевского заведения «Чарли чек поинт» заказала поддельную медицинскую книжку, предоставив свои личные данные. Неизвестный за деньги изготовил документ, который подтверждал, что женщина прошла медосмотр в конкретном медцентре.

Когда во время проверки работница заведения предъявила медицинскую книжку представителям Госпродпотребслужбы, документ был обнаружен как поддельный.

Барменша признала свою вину и согласилась на упрощенное рассмотрение дела без полноценного судебного заседания. Суд признал ее виновной в подделке документа и его использовании, назначив штраф:

1700 гривен за пособничество в подделке документа,

850 гривен за использование поддельного документа.

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