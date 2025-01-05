Практика судів
  1. У світі

США очікують найсильніший снігопад десятиліття, 62 мільйони людей під загрозою

10:56, 5 січня 2025
Сильний зимовий шторм накриває США: прогнозуються снігопади, ожеледь і пориви вітру.
США очікують найсильніший снігопад десятиліття, 62 мільйони людей під загрозою
Фото: CNN
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США очікується найсильніший снігопад за останні 10 років, що загрожує 62 мільйонам людей. Згідно з прогнозами синоптиків, у найближчі години країну накриє зимова негода, що принесе сніг, лід, хуртовини та пориви вітру до 64 км/год, що ускладнить подорожі і може спричинити перебої в електропостачанні, пише CNN.

Цей шторм вважається найпотужнішим за останнє десятиліття. У районах з холодним кліматом, таких як Міссурі, Іллінойс, Індіана, Огайо та Західна Вірджинія, випаде найбільша кількість снігу. Водночас у регіонах з теплішим кліматом можуть бути сильні грози.

Особливо небезпечна ожеледь очікується на південь від основних сніжних зон. Для запобігання надзвичайним ситуаціям губернатори Кентуккі та Вірджинії вже оголосили надзвичайний стан, а губернатор Меріленда оголосив стан готовності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Які проблеми та цікаві нюанси в діяльності Вищого антикорупційного суду виявила Рахункова палата – результати аудиту

Скласти об’єктивну картину процесуальної діяльності ВАКС виявилося непросто.

Кабмін затвердив нову схему окладів держслужбовців на 2025 рік

Фактично уряд змінив лише рік у назві постанови – замість 2024 вказано 2025.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Костянтин Кобилянський
    Костянтин Кобилянський
    член Ради суддів України, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Валентина Лакіза
    Валентина Лакіза
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Ігор Ткач
    Ігор Ткач
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Варвара Потабенко
    Варвара Потабенко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду