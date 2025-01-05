США очікують найсильніший снігопад десятиліття, 62 мільйони людей під загрозою

Сильний зимовий шторм накриває США: прогнозуються снігопади, ожеледь і пориви вітру.

Фото: CNN

У США очікується найсильніший снігопад за останні 10 років, що загрожує 62 мільйонам людей. Згідно з прогнозами синоптиків, у найближчі години країну накриє зимова негода, що принесе сніг, лід, хуртовини та пориви вітру до 64 км/год, що ускладнить подорожі і може спричинити перебої в електропостачанні, пише CNN.

Цей шторм вважається найпотужнішим за останнє десятиліття. У районах з холодним кліматом, таких як Міссурі, Іллінойс, Індіана, Огайо та Західна Вірджинія, випаде найбільша кількість снігу. Водночас у регіонах з теплішим кліматом можуть бути сильні грози.

Особливо небезпечна ожеледь очікується на південь від основних сніжних зон. Для запобігання надзвичайним ситуаціям губернатори Кентуккі та Вірджинії вже оголосили надзвичайний стан, а губернатор Меріленда оголосив стан готовності.

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