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Лікарні переповнені, під загрозою діти – у Китаї новий спалах вірусу, схожого на COVID-19

10:20, 5 січня 2025
Небезпечний метапневмовірус поширюється в Китаї, лікарні не справляються з напливом пацієнтів.
Лікарні переповнені, під загрозою діти – у Китаї новий спалах вірусу, схожого на COVID-19
Фото ілюстративне
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У Китаї спостерігається новий спалах респіраторного вірусу, що нагадує COVID-19. Лікарні країни переповнені, а метапневмовірус людини (HMPV) вражає в основному дітей віком до 14 років, особливо в північних провінціях. Про це повідомляють Daily Star і Independent.

Цей вірус, відомий з 2001 року, зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду або грип, але в окремих випадках може призвести до серйозних ускладнень, зокрема пневмонії, особливо серед немовлят, людей похилого віку та ослаблених пацієнтів. Спалах HMPV супроводжується високим рівнем захворюваності в країні, а у соцмережах з'являються відео з переповненими лікарнями.

Згідно з повідомленнями, спалах метапневмовірусу супроводжується також іншими респіраторними інфекціями, такими як грип і риновірус. При цьому китайська влада поки що не оголосила надзвичайний стан, хоча ситуація продовжує викликати занепокоєння серед експертів охорони здоров'я по всьому регіону.

HMPV поширюється через краплі при кашлі або чханні, а також через контакт із забрудненими поверхнями. Вірус зазвичай активний в кінці зими та на початку весни в регіонах з помірним кліматом.

Міністерство охорони здоров'я Індії заявило, що наразі немає причин для занепокоєння щодо метапневмовірусу, хоча ситуація в Китаї продовжує бути під пильним наглядом.

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Китай

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