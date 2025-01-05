У Кенії на селище впало сталеве кільце з неба — воно може бути з космосу, фото

Металеве кільце має діаметр близько 2,5 метрів і важить 500 кілограмів.

Джерело фото: Reproduction/X

У Кенії раптово величезне металеве кільце звалилося просто з неба на селище. Його діаметр становить 2,5 метри, а вага — півтонни. Інцидент стався у населеному пункті Мукуку.

У Кенійському космічному агентстві припустили, що це, ймовірно, частина космічної ракети.

Про це пише Welt.

«Попередні розслідування показують, що предмет, що впав, був кільцем-сепаратором від ракети-носія», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що воно мало би згоріти під час повторного входу в атмосферу Землі або впасти в безлюдні райони.

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