У Шольца заперечили заяву опозиції про його плани поїхати до Путіна

Олаф Шольц назвав неправдивим твердження Родеріха Кізеветтера про те, що він планує поїхати до Путіна.

У Соціал-демократичній партії Німеччини відкинули твердження опозиційного політика Родеріха Кізеветтера, який заявив, що канцлер країни Олаф Шольц нібито збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це йдеться у матеріалі газети Spiegel.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш закликав Кізеветтера перепросити та видалити свій допис у соціальних мережах.

Мірш вважає публікацію Кізеветтера, у якій він розповів про нібито плани візиту Шольца до Путіна, «вкрай проблематичною, підступною і підлою». Також представник соціал-демократів назвав цю заяву «явним порушенням угоди про чесну конкуренцію» на тлі майбутніх виборів до Бундестагу.

На слова опозиційного політика відреагував сам Шольц. Він назвав заяву Кізеветтера про нібито свої наміри зустрітись з Путіним «дуже непристойною».

«Це неправдиве твердження. Ви не можете робити щось подібне. Це дуже непристойно», – сказав Шольц.

Німецький канцлер додав, що немає жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера.

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