У Шольца опровергли заявление оппозиции о его планах поехать к Путину

Олаф Шольц назвал неправдивым утверждение Родериха Кизеветтера о том, что он планирует поехать к Путину.

В Социал-демократической партии Германии отвергли утверждение оппозиционного политика Родериха Кизеветтера, заявившего, что канцлер страны Олаф Шольц якобы собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом идет речь в материале газеты Spiegel.

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш призвал Кизеветтера извиниться и удалить свое сообщение в социальных сетях.

Мирш считает публикацию Кизеветтера, в которой он рассказал о якобы планах визита Шольца к Путину, «крайне проблематичной, коварной и подлой». Также представитель социал-демократов назвал это заявление «явным нарушением соглашения о честной конкуренции» на фоне предстоящих выборов в Бундестаг.

На слова оппозиционного политика отреагировал сам Шольц. Он назвал заявление Кизеветтера о якобы своих намерениях встретиться с Путиным «очень неприличным».

«Это ложное утверждение. Вы не можете делать что-либо подобное. Это очень неприлично», – сказал Шольц.

Немецкий канцлер добавил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявление Кизеветтера.

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