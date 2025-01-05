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В Дії возобновили доступ еще к четырем услугам после кибератаки на государственные реестры

17:36, 5 января 2025
В Дії возобновили доступ к четырем услугам.
В Дії возобновили доступ еще к четырем услугам после кибератаки на государственные реестры
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В приложении Дія после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова доступны еще четыре услуги.Об этом сообщили в сервисе государственных услуг Дія.

«Реестры ДРАЦС постепенно возобновляются, поэтому услуги Дія открываются дальше. В несколько кликов уже доступны: выписки о месте жительства детей, актуализация данных о месте жительства детей, зимняя єПідтримка для детей, социальные выплаты — субсидии, помощь семьям с детьми», - отметили там.

В то же время, в Дії отметили, что не хранят персональные данные, а только подтягивают их из реестров.

Как сообщили в Минюсте, возобновлено электронное взаимодействие с Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством обороны Украины, Министерством социальной политики Украины и Национальной службой здоровья Украины.

Также заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Напомним, ранее уже возобновили работу трех основных реестров нотариата. Доступными стали:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр и
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Ранее заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервисы Министерства обороны работают без сбоев. В то же время из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции после кибератаки приостановлено получение отсрочок в приложении «Резерв+». 

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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минюст хакер Дия

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