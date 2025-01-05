За время полномасштабной войны по меньшей мере 1255 памятников культурного наследия пострадали

Из них национального значения – 125, местного – 1055, только что обнаруженных – 75.

Источник фото: Украинский международный институт реставрации

В декабре в результате российской агрессии 33 памятника культурного наследия в Запорожской, Кировоградской, Сумской, Николаевской, Харьковской областях и в городе Киеве получили повреждения. Об этом сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

В то же время, отмечают в МКСК, общая численность поврежденных памятников культурного наследия в Украине по состоянию на конец декабря 2024 составляет 1255 объектов. Из них национального значения – 125, местного – 1055, только что обнаруженных – 75.

Повреждения получили памятники культуры в 18 областях и Киеве, в частности: в Харьковской области – 324, Херсонской – 180, Донецкой – 164, Одесской – 137, Черниговской – 65, Киевской области и г. Киеве – 83, Запорожской – 57, Николаевской – 44, Днепропетровской – 49, Львовской – 60, Сумской – 33, Луганской – 32, Хмельницкой – 10, Полтавской – 6, Винницкой и Житомирской – по 4, Кировоградской – 2, Черкасской – 1.

В то же время, точно посчитали количество пострадавших памятников культурного наследия, пока невозможно, отметили в МКСК.

Кроме того, уже 1 января 2025 года Россия совершила очередную атаку, в результате которой были повреждены памятники культурного наследия в центре Киева.

1 января этого года в результате обстрела Киева Россией повреждения получили административные здания Украинского Парламента. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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