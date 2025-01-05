Во Львове женщине, запустившей фейерверки в новогоднюю ночь, сообщили о подозрении

Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Во Львове полицейские установили личность того, кто запустил фейерверки в новогоднюю ночь - о подозрении сообщили 37-летней местной жительнице. Об этом заявили в полиции Львовской области.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

В полиции отметили, что 31 декабря около 21.00 получили сообщение о том, что в Сиховском жилом массиве Львова неизвестные запускают фейерверки.

Правоохранители провели мероприятия по установлению личности правонарушителя, изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», и установили, что фейерверки запускала 37-летняя львовянка.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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