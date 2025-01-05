В дронах, которыми РФ атаковала Украину 5 января, использовали более 8000 иностранных компонентов

По словам Владимира Зеленского, в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов.

В российских дронах, которыми была атакована Украина в ночь на 5 января, использовали 8 755 компонентов иностранного производства. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Почти каждый день мы защищаем наше небо от российских ракет и дронов. За эту ночь Украину атаковали 103 «шахеда», в составе которых было использовано 8755 компонентов иностранного производства», - отметил Глава государства.

Всего, по словам Владимира Зеленского, в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов.

«Это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира», - подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отмечает, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов – недостаточное.

«Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину. Мы должны и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов – это именно тот приоритет, который поможет и в обороне наших городов и сел, и в защите позиций на фронте», - подчеркнул он.

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