В дронах, якими РФ атакувала Україну 5 січня, використали понад 8000 іноземних компонентів

За словами Володимира Зеленського, впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

В російських дронах, якими була атакована Україна в ніч проти 5 січня, використали 8 755 компонентів іноземного виробництва. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Майже щодня ми захищаємо наше небо від російських ракет та дронів. Протягом цієї ночі Україну атакували 103 «шахеди», у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва», - зазначив Глава держави.

Всього, за словами Володимира Зеленського, впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

«Це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу», - наголосив Президент.

Володимир Зеленський наголошує, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній.

«Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів – це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті», - підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.