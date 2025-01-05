У Львові жінці, яка запустила феєрверки у новорічну ніч, повідомили про підозру

Санкція статті передбачає покарання – штраф або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

У Львові поліцейські встановили особу того, хто запустив феєрверки в новорічну ніч – про підозру повідомили 37-річній місцевій жительці. Про це заявили у поліції Львівської області.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

У поліції зазначили, що 31 грудня близько 21.00 отримали повідомлення про те, що у Сихівському житловому масиві Львова невідомі запускають феєрверки.

Правоохоронці провели заходи зі встановлення особи правопорушника, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», і встановили, що феєрверки запускала 37-річна львів’янка.

Наразі триває досудове розслідування триває.

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