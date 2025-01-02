Во время обстрела Киева 1 января были повреждены админздания Верховной Рады, — Стефанчук

Здания Верховной Рады пострадали в результате российской атаки 1 января.

Автор фото: Руслан Стефанчук

1 января этого года в результате обстрела Киева Россией погибли двое мирных жителей – семья известных киевских ученых Игорь Зима и его жена Олеся Сокур. Также повреждения получили административные здания Украинского Парламента. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

«Взрывная волна повредила окружающие дома, в том числе и административные здания Украинского Парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады Украины. Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба», - отметил он.

По словам Стефанчука, подразделения Аппарата Верховной Рады прилагают максимум усилий для того, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу Парламента и его органов.

Автор фото: Руслан Стефанчук

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