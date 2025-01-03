На Киевщине разыскивают мать, которая оставила новорожденного ребенка в сумке на улице

В городе Богуслав в сумке возле частного дома обнаружили новорожденного мальчика.

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Полиция Киевщины разыскивает мать, которая оставила новорожденного ребенка в сумке на улице. Как отмечается, новорожденного мальчика обнаружил мужчина рядом со своим частным домом на одной из улиц города Богуслав.

Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование его состояния здоровья.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

Граждан, которым известна какая-либо информация о происшествии или возможных свидетелей, просят обращаться в полицию.

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