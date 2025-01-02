Практика судов
  1. Суд инфо

АП ВАКС уменьшила залог экс-председателю Хозяйственного суда Львовщины Артимовичу до 10 млн гривен

18:56, 2 января 2025
Апелляционная палата ВАКС уменьшила подозреваемому размер залога с 20 до 10 млн гривен.
АП ВАКС уменьшила залог экс-председателю Хозяйственного суда Львовщины Артимовичу до 10 млн гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога бывшему председателю Хозяйственного суда одной из областей Украины. Как указали в общественной организации Transparency International Ukraine, речь идет о Василии Артимовиче.

В то же время, АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения другому фигуранту дела.

В сообщении суда говорится, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитников на определения следственных судей ВАКС от 13.12.2024 и 23.12.2024 о применении мер пресичения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн и 12 млн грн к бывшему председателю Хозяйственного суда и судье в отставке этого же суда.

Относительно бывшего председателя Хозяйственного суда: по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила определение следователя ВАКС и постановила новую, которая уменьшила подозреваемому размер залога до 10 млн грн.

Относительно судьи в отставке Хозяйственного суда: по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Отмечается, что решения вступают в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежат.

Как указывают в АП ВАКС, указанные лица подозреваются в том, что по предварительному сговору группой лиц высказали обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получили неправомерную выгоду для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенную с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд залог Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова