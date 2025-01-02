АП ВАКС уменьшила залог экс-председателю Хозяйственного суда Львовщины Артимовичу до 10 млн гривен

Апелляционная палата ВАКС уменьшила подозреваемому размер залога с 20 до 10 млн гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога бывшему председателю Хозяйственного суда одной из областей Украины. Как указали в общественной организации Transparency International Ukraine, речь идет о Василии Артимовиче.

В то же время, АП ВАКС оставила без изменений меру пресечения другому фигуранту дела.

В сообщении суда говорится, что Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционные жалобы защитников на определения следственных судей ВАКС от 13.12.2024 и 23.12.2024 о применении мер пресичения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн и 12 млн грн к бывшему председателю Хозяйственного суда и судье в отставке этого же суда.

Относительно бывшего председателя Хозяйственного суда: по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила определение следователя ВАКС и постановила новую, которая уменьшила подозреваемому размер залога до 10 млн грн.

Относительно судьи в отставке Хозяйственного суда: по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу защитника, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Отмечается, что решения вступают в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежат.

Как указывают в АП ВАКС, указанные лица подозреваются в том, что по предварительному сговору группой лиц высказали обещание оказать влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получили неправомерную выгоду для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенную с требованием такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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