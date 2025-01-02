Практика судов
  1. В Украине

Андрей Гайченко представил нового руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максима Киселева

18:36, 2 января 2025
Приказ о назначении Максима Киселева и. о. директора КНИИСЭ 1 января подписала министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.
Андрей Гайченко представил нового руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максима Киселева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко 2 января представил коллективу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исполняющего обязанности директора Максима Киселева.

Приказ о назначении Максима Киселева и. о. директора КНИИСЭ, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подписала 1 января 2025 года.

Максим Киселев в 2002 году получил высшее юридическое образование по специальности «Правоведение» (Национальная академия внутренних дел Украины). Общий стаж работы в области права 23 года. Заслуженный юрист Украины. С 2019 работал директором Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

«Одним из главных приоритетов нового руководителя является обеспечение стабильной и эффективной работы КНИИСЭ, – заявил Андрей Гайченко. — Особый акцент мы делаем на установлении преступлений вооруженной агрессии РФ, ущерба государству и гражданам, решении задач в контексте восстановления Украины, развитии международного сотрудничества».

Напомним, 31 декабря 2024 года истек срок контракта Александра Рувина, который возглавлял КНИИСЭ с 2011 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова