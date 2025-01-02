Андрей Гайченко представил нового руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максима Киселева

Приказ о назначении Максима Киселева и. о. директора КНИИСЭ 1 января подписала министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко 2 января представил коллективу Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исполняющего обязанности директора Максима Киселева.

Приказ о назначении Максима Киселева и. о. директора КНИИСЭ, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина подписала 1 января 2025 года.

Максим Киселев в 2002 году получил высшее юридическое образование по специальности «Правоведение» (Национальная академия внутренних дел Украины). Общий стаж работы в области права 23 года. Заслуженный юрист Украины. С 2019 работал директором Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

«Одним из главных приоритетов нового руководителя является обеспечение стабильной и эффективной работы КНИИСЭ, – заявил Андрей Гайченко. — Особый акцент мы делаем на установлении преступлений вооруженной агрессии РФ, ущерба государству и гражданам, решении задач в контексте восстановления Украины, развитии международного сотрудничества».

Напомним, 31 декабря 2024 года истек срок контракта Александра Рувина, который возглавлял КНИИСЭ с 2011 года.

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