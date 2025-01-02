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Андрій Гайченко представив нового керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максима Кисельова

18:36, 2 січня 2025
Наказ про призначення Максима Кисельова в. о. директора КНДІСЕ 1 січня підписала міністр юстиції України Ольга Стефанішина.
Андрій Гайченко представив нового керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Максима Кисельова
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Заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко 2 січня представив колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) виконуючого обов’язки директора Максима Кисельова.

Наказ про призначення Максима Кисельова в.о. директора КНДІСЕ, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністр юстиції України Ольга Стефанішина підписала 1 січня 2025 року.

Максим Кисельов у 2002 році здобув вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» (Національна академія внутрішніх справ України»). Загальний стаж роботи у сфері права 23 роки. Заслужений юрист України. З 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

«Одним з головних пріоритетів нового керівника є забезпечення стабільної та ефективної роботи КНДІСЕ, — заявив Андрій Гайченко. — Особливий акцент ми робимо на встановленні злочинів збройної агресії рф, збитків державі і громадянам, вирішенні задач в контексті відновлення України, розвитоку міжнародного співробітництва».

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року сплив термін контракту Олександра Рувіна, який очолював КНДІСЕ з 2011 року.

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мінюст

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