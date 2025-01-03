Члени ВЛК та експерти, які працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність у разі незаконного збагачення

Група народних депутатів, серед яких голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна та перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, зареєструвала законопроект 12366, яким пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК. А саме, пропонується доповнити суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК, головами та членами медико-соціальних експертних комісій (особами, які будуть виконувати відповідні функції після ліквідації МСЕК), а також головами, їх заступниками, членами та секретарями позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.
Як вказують автори, законом від 20.09.2023 №3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» розширено коло суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції». Таким чином, пункт 2 частини першої статті 3 Закону доповнено підпунктом «ґ», яким передбачено, що суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є голови та члени медико-соціальних експертних комісій, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.
Необхідність відповідних законодавчих змін обумовлювалася корупційними ризиками, що існують у системі медико-соціальної експертизи в Україні та діяльності відповідних осіб, які входять до медико-соціальних експертних та інших комісій.
Разом із тим, незважаючи на відповідні корупційні ризики, національне законодавство не визначає цих осіб суб’єктами відповідальності за незаконне збагачення.
Отже, з огляду, у тому числі на останні гучні справи стосовно голів та членів МСЕК та виявлені факти, що свідчать про можливе вчинення корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК, зазначені особи, не можуть бути притягнутими до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Таким чином, існує необхідність розширити коло суб’єктів цього злочину.
Автор: Наталя Мамченко
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