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Члени ВЛК та експерти, які працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність у разі незаконного збагачення

09:30, 3 січня 2025
Група народних депутатів зареєструвала законопроект, за яким особи, що працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Члени ВЛК та експерти, які працюватимуть замість МСЕК, будуть нести кримінальну відповідальність у разі незаконного збагачення
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Група народних депутатів, серед яких голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна та перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, зареєструвала законопроект 12366, яким пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК. А саме, пропонується доповнити суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК, головами та членами медико-соціальних експертних комісій (особами, які будуть виконувати відповідні функції після ліквідації МСЕК), а також головами, їх заступниками, членами та секретарями позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій.

Як вказують автори, законом від 20.09.2023 №3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» розширено коло суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції». Таким чином, пункт 2 частини першої статті 3 Закону доповнено підпунктом «ґ», яким передбачено, що суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є голови та члени медико-соціальних експертних комісій, а також голови, їх заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій, які при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1 частини першої цієї статті.

Необхідність відповідних законодавчих змін обумовлювалася корупційними ризиками, що існують у системі медико-соціальної експертизи в Україні та діяльності відповідних осіб, які входять до медико-соціальних експертних та інших комісій.

Разом із тим, незважаючи на відповідні корупційні ризики, національне законодавство не визначає цих осіб суб’єктами відповідальності за незаконне збагачення.

Отже, з огляду, у тому числі на останні гучні справи стосовно голів та членів МСЕК та виявлені факти, що свідчать про можливе вчинення корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК, зазначені особи, не можуть бути притягнутими до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Таким чином, існує необхідність розширити коло суб’єктів цього злочину.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект МОЗ МСЕК ВЛК

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