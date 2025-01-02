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Китай запровадив санкції проти 28 компаній США – серед них Raytheon, Boeing та Lockheed Martin

18:36, 2 січня 2025
Компаніям вводиться заборона на постачання так званих товарів подвійного призначення.
Китай запровадив санкції проти 28 компаній США – серед них Raytheon, Boeing та Lockheed Martin
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Міністерство торгівлі Китаю заявило, що додало 28 американських компаній до списку експортного контролю для «захисту національної безпеки та інтересів». Серед компаній – Raytheon, Boeing і Lockheed Martin. Про це повідомляє The New York Times.

Так, компаніям вводиться заборона на постачання так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Також 10 компаній опинилися в списку «ненадійних суб'єктів», що забороняє їм вести бізнес у Китаї та в'їжджати керівникам цих компаній на територію країни.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, — провідні виробники оборонних систем США, такі як Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security та Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Майкл Гарт, президент Американської торгової палати в Китаї, зазначив, що Пекін зазвичай уникав заходів, які могли б безпосередньо вплинути на бізнес, що підтримує китайську економіку.

Готуючись до другого президентського терміну новообраного президента США Дональда Трампа, відвертим критиком Китаю та його економічної могутності, Пекін зайняв дедалі агресивнішу позицію, пишуть у виданні. У 2024 році Пекін уже оголошував про розслідування діяльності Nvidia, також видав заборону на експорт рідкісноземельних металів до США та інші заходи.

«Ці кроки є частиною економічної боротьби, яка загострилася в останні місяці. Це почалося під час першого терміну пана Трампа, після того як він націлився на Китай за допомогою тарифів і обмежень на торгівлю», - вказують у The New York Times.

Також цю політику продовжував і Джо Байден, розширивши санкції проти китайських компаній.

Водночас, за словами експертів, Китай створив юридичну базу для дзеркальних дій і дедалі частіше демонструє готовність до активних дій.

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США санкції Китай

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