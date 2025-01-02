Практика судов
  1. В мире

Китай ввел санкции против 28 компаний США – среди них Raytheon, Boeing и Lockheed Martin

18:36, 2 января 2025
Компаниям вводится запрет на поставку так называемых товаров двойного назначения.
Китай ввел санкции против 28 компаний США – среди них Raytheon, Boeing и Lockheed Martin
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство торговли Китая заявило, что добавило 28 американских компаний в список экспортного контроля для «защиты национальной безопасности и интересов». Среди компаний – Raytheon, Boeing и Lockheed Martin. Об этом сообщает The New York Times.

Так, компаниям вводится запрет на поставку так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях. Также 10 компаний оказались в списке «ненадежных субъектов», что запрещает им вести бизнес в Китае и въезжать руководителям этих компаний на территорию страны.

Среди попавших под ограничения компаний — ведущие производители оборонных систем США, такие как Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security и Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Майкл Гарт, президент Американской торговой палаты в Китае, отметил, что Пекин обычно избегал мер, которые могли бы напрямую повлиять на бизнес, поддерживающий китайскую экономику.

Готовясь ко второму президентскому сроку новоизбранного президента США Дональда Трампа, откровенным критиком Китая, Пекин занял все более агрессивную позицию, пишут в издании. В 2024 году Пекин уже объявлял о расследовании деятельности Nvidia, также выдал запрет на экспорт редкоземельных металлов в США и другие меры.

Эти шаги являются частью экономической борьбы, которая обострилась в последние месяцы. Это началось во время первого срока господина Трампа после того, как он нацелился на Китай с помощью тарифов и ограничений на торговлю», - указывают в The New York Times.

Также эту политику продолжал и Джо Байден, расширив санкции против китайских компаний.

В то же время, по словам экспертов, Китай создал юридическую базу для зеркальных действий и все чаще демонстрирует готовность к активным действиям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

США санкции Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова