Китай ввел санкции против 28 компаний США – среди них Raytheon, Boeing и Lockheed Martin

Компаниям вводится запрет на поставку так называемых товаров двойного назначения.

Министерство торговли Китая заявило, что добавило 28 американских компаний в список экспортного контроля для «защиты национальной безопасности и интересов». Среди компаний – Raytheon, Boeing и Lockheed Martin. Об этом сообщает The New York Times.

Так, компаниям вводится запрет на поставку так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и военных целях. Также 10 компаний оказались в списке «ненадежных субъектов», что запрещает им вести бизнес в Китае и въезжать руководителям этих компаний на территорию страны.

Среди попавших под ограничения компаний — ведущие производители оборонных систем США, такие как Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security и Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Майкл Гарт, президент Американской торговой палаты в Китае, отметил, что Пекин обычно избегал мер, которые могли бы напрямую повлиять на бизнес, поддерживающий китайскую экономику.

Готовясь ко второму президентскому сроку новоизбранного президента США Дональда Трампа, откровенным критиком Китая, Пекин занял все более агрессивную позицию, пишут в издании. В 2024 году Пекин уже объявлял о расследовании деятельности Nvidia, также выдал запрет на экспорт редкоземельных металлов в США и другие меры.

Эти шаги являются частью экономической борьбы, которая обострилась в последние месяцы. Это началось во время первого срока господина Трампа после того, как он нацелился на Китай с помощью тарифов и ограничений на торговлю», - указывают в The New York Times.

Также эту политику продолжал и Джо Байден, расширив санкции против китайских компаний.

В то же время, по словам экспертов, Китай создал юридическую базу для зеркальных действий и все чаще демонстрирует готовность к активным действиям.

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