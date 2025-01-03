В ПФУ напомнили сроки уплаты единого взноса предпринимателями в 2025 году

С 1 января 2025 года для ФЛП уплата ЕСВ – обязательна.

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В Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2025 года для физических лиц-предпринимателей уплата единого социального взноса обязательна.

Согласно Закону о Госбюджете на 2025 год физические лица-предприниматели с 1 января обязаны уплачивать единый социальный взнос. Это означает:

с 2025 года предприниматели лишатся права на добровольную уплату ЕСВ за себя;

первые обязательные платежи за январь-март 2025 необходимо внести до 21 апреля 2025;

льгота остается в силе до конца 2024 года, включая отчетный период IV квартала – до 20 января 2025 года.

Право не платить ЕСВ за себя сохранено для некоторых категорий предпринимателей, в частности:

ФЛП – лица с инвалидностью при наличии пенсионных или социальных выплат.

ФЛП – пенсионеры по возрасту или за выслугу лет.

ФЛП – наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель (не менее 22% от минимальной заработной платы).

ФЛП на общей системе без дохода.

Мобилизированные предприниматели на весь период службы (при подаче подтверждающих документов).

В 2025 году:

Максимальная база для начисления ЕСВ временно повышается с 15 минимальных заработных плат (120 000 грн.) до 20 минимальных заработных плат (160 000 грн.).

Минимальный страховой взнос в 2025 году составит 1760 грн в месяц (8000 грн * 22%). Максимальный взнос – 35200 грн (160000 грн*22%).

Начиная с 2025 года, предприниматели должны соблюдать четкие сроки внесения платежей – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

В ПФУ напомнили, что с 1 января 2025, согласно Закону Украины от 19.11.2024 №4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», приостанавливается действие п. 9-19 раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 8.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», согласно которому с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имели право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя.

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