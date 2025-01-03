В ПФУ напомнили сроки уплаты единого взноса предпринимателями в 2025 году

В Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2025 года для физических лиц-предпринимателей уплата единого социального взноса обязательна.
Согласно Закону о Госбюджете на 2025 год физические лица-предприниматели с 1 января обязаны уплачивать единый социальный взнос. Это означает:
Право не платить ЕСВ за себя сохранено для некоторых категорий предпринимателей, в частности:
Мобилизированные предприниматели на весь период службы (при подаче подтверждающих документов).
В 2025 году:
Максимальная база для начисления ЕСВ временно повышается с 15 минимальных заработных плат (120 000 грн.) до 20 минимальных заработных плат (160 000 грн.).
Минимальный страховой взнос в 2025 году составит 1760 грн в месяц (8000 грн * 22%). Максимальный взнос – 35200 грн (160000 грн*22%).
Начиная с 2025 года, предприниматели должны соблюдать четкие сроки внесения платежей – до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
В ПФУ напомнили, что с 1 января 2025, согласно Закону Украины от 19.11.2024 №4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», приостанавливается действие п. 9-19 раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 8.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», согласно которому с 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев все предприниматели имели право не начислять, не исчислять и не платить ЕСВ за себя.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.