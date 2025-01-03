У ПФУ нагадали терміни сплати єдиного внеску підприємцями у 2025 році

У Пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2025 року для фізичних осіб-підприємців сплата єдиного соціального внеску є обов’язковою.
За Законом про Держбюджет на 2025 рік фізичні особи-підприємці з 1 січня зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Це означає:
Право не сплачувати ЄСВ за себе збережено для деяких категорій підприємців, зокрема:
Мобілізовані підприємці на весь період служби (за умови подання підтверджуючих документів).
У 2025 році:
Максимальна база для нарахування ЄСВ тимчасово підвищується із 15 мінімальних заробітних плат (120 000 грн) до 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).
Мінімальний страховий внесок у 2025 році складатиме 1760 грн на місяць (8000 грн * 22%). Максимальний внесок – 35200 грн (160000 грн * 22%).
Починаючи з 2025 року, підприємці повинні дотримуватися чітких строків внесення платежів – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
У ПФУ нагадали, що з 1 січня 2025 року, відповідно до Закону України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», призупиняється дія п. 9-19 розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», згідно якого з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе.
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