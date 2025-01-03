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У ПФУ нагадали терміни сплати єдиного внеску підприємцями у 2025 році

11:26, 3 січня 2025
З 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ – обов’язкова.
У ПФУ нагадали терміни сплати єдиного внеску підприємцями у 2025 році
Фото: Слово і діло
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У Пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2025 року для фізичних осіб-підприємців сплата єдиного соціального внеску є обов’язковою.

За Законом про Держбюджет на 2025 рік фізичні особи-підприємці з 1 січня зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Це означає:

  • з 2025 року підприємці втратять право на добровільну сплату ЄСВ за себе;
  • перші обов’язкові платежі за січень-березень 2025 року необхідно внести до 21 квітня 2025 року;
  • пільга залишається чинною до кінця 2024 року, включно зі звітним періодом IV кварталу – до 20 січня 2025 року.

Право не сплачувати ЄСВ за себе збережено для деяких категорій підприємців, зокрема:

  • ФОП – особи із інвалідністю за умови наявності пенсійних або соціальних виплат.
  • ФОП – пенсіонери за віком або за вислугу років.
  • ФОП – наймані працівники, за яких ЄСВ сплачує роботодавець (не менше 22% від мінімальної заробітної плати).
  • ФОП на загальній системі без доходу.

Мобілізовані підприємці на весь період служби (за умови подання підтверджуючих документів).

У 2025 році:

Максимальна база для нарахування ЄСВ тимчасово підвищується із 15 мінімальних заробітних плат (120 000 грн) до 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).

Мінімальний страховий внесок у 2025 році складатиме 1760 грн на місяць (8000 грн * 22%). Максимальний внесок – 35200 грн (160000 грн * 22%).

Починаючи з 2025 року, підприємці повинні дотримуватися чітких строків внесення платежів – до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

У ПФУ нагадали, що з 1 січня 2025 року, відповідно до Закону України від 19.11.2024 №4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», призупиняється дія п. 9-19 розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», згідно якого з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе.

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