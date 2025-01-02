Очільник МВС Клименко призначив Героя України Фінашина радником із ветеранської політики

Ігор Клименко охарактеризував Дмитра Фінашина як молодого представника спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про призначення своїм радником із ветеранської політики Героя України та ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина.

«Призначив Героя України, ветерана Національної гвардії Дмитра Фінашина своїм радником з питань ветеранської політики. «Фін» пройшов бойовий шлях від рядового до офіцера, отримав надважке поранення на фронті та, ризикуючи власним життям, врятував побратима. Згодом повернувся у стрій», - зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ України охарактеризував Дмитра Фінашина як молодого представника спільноти воїнів, який як ніхто інший розуміє потреби військових та ветеранів.

Дмитро Фінашин опікуватиметься питаннями покращення реабілітації, медичної та психологічної допомоги, соціальної підтримки, працевлаштування учасників бойових дій з системи МВС.

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