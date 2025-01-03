У Пенсійному фонді пояснили, чи надається подвійний стаж для працівників реанімаційних відділень з 1993 до 2000 року.

У Головному управлінні ПФУ в Донецькій області відповіли на запитання, чи зарахують період роботи у реанімаційному відділенні з 1993 до 2000 року до подвійного стажу для пенсії.

Як повідомили — зарахують. Обчислення страхового стажу, що дає право на призначення пенсії, здійснюється відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набрав чинність 1 січня 2004 року.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності Закону, зараховуються до страхового стажу в порядку й на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Раніше діючим законодавством — статтею 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» — передбачено зарахування періодів роботи до 1 січня 2004, зокрема в реанімаційних відділеннях інфекційних установ закладів охорони здоров'я (незалежно від найменування посади), до стажу роботи в подвійному розмірі.

Нагадаємо, ми писали, хто може отримати подвійний стаж і вийти на пенсію раніше.

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