Із 1 січня діє оновлена декларація з податку на нерухомість — що слід знати

На 2025 рік слід подавати оновлену форму декларації.

Головне управління ДПС у Донецькій області нагадало, що з 1 січня 2025 року діє оновлена декларація з податку на нерухомість.

Відповідно до п.п. 266.7.5 п.266.7 статті 266 Податкового кодексу України, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

У ДПС нагадали, що з 1 січня 2025 року наберає чинності нова форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До цього для визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають застосовувати форму Декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року №408, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371) (зі змінами).

Наказ від 9.09.2024 № 431 «Про внесення змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» — за посиланням.

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