С 1 января действует обновленная декларация по налогу на недвижимость — что нужно знать

На 2025 год следует представлять обновленную форму декларации.

Главное управление ГНС в Донецкой области напомнило, что с 1 января 2025 года действует обновленная декларация по налогу на недвижимость.

Согласно п.п. 266.7.5 п.266.7 статьи 266 Налогового кодекса Украины, плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию по форме, установленной в порядке, предусмотренном статьей 46 настоящего Кодекса, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Относительно новосозданного (нововведенного) объекта жилой и/или нежилой недвижимости декларация юридическим лицом - плательщиком налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.

В ГНС напомнили, что с 1 января 2025 года вступает в силу новая форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. До этого для определения налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщики должны применять форму Декларации, утвержденную приказом Министерства финансов Украины от 10 апреля 2015 г. №408, (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 10 ноября 2022 г.) №371) (с изменениями).

Приказ от 9.09.2024 № 431 «О внесении изменений в приложения в форму Налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» – по ссылке.

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