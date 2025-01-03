В Ивано-Франковске арестовали мужчину, подозреваемого в избиении полицейского

Подозреваемый совершил конфликт с полицейским и причинил ему легкие телесные повреждения.

В Ивано-Франковске арестовали мужчину, которого подозревают в избиении полицейского. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Ивано-Франковска местному жителю поставлено в известность о подозрении по факту умышленного причинения телесных повреждений работнику правоохранительного органа, во время исполнения им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, 30 декабря 2024 года подозреваемый совершил конфликт с полицейским и причинил ему легкие телесные повреждения.

В тот день правоохранители доставили в лечебное учреждение его отца, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал физической расправой прохожим в селе Братковцы.

Указывается, что мужчина вел себя агрессивно, отказывался от госпитализации и пытался скрыться из заведения, но был задержан полицейскими. В это время в медучреждение прибыл его сын, который стал препятствовать задержанию своего отца. Он стал толкать сотрудника полиции и нанес ему удары руками в лицо.

По ходатайству прокурора суд взял подозреваемого под стражу. За указанное правонарушение мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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