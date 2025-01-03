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Иностранцы в Украине — кому не нужно разрешение на работу

00:01, 3 января 2025
Гоструда напоминает, что работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой ответственность, но есть исключения.
Иностранцы в Украине — кому не нужно разрешение на работу
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, для каких категорий иностранцев не нужно получать разрешение на трудоустройство.

Законом Украины "О занятости населения" предусмотрено, что работодатели могут трудоустраивать иностранцев на работу на основании разрешения на трудоустройство.

Работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой ответственность. Но из этого правила есть исключения, так что разрешение на трудоустройство не требуется для трудоустройства:

  • иностранцев, постоянно проживающих в Украине;
  • иностранцев, которые получили статус беженца в соответствии с законодательством Украины или получили разрешение на иммиграцию в Украину;
  • иностранцев, признанных лицами, нуждающимися в дополнительной защите, или которым предоставлена ​​временная защита в Украине;
  • представителей иностранного морского (речного) флота и авиакомпаний, обслуживающих такие компании на территории Украины;
  • работников зарубежных СМИ, аккредитованных для работы в Украине;
  • спортсменов, которые получили профессиональный статус, артистов и работников искусства для работы в Украине по специальности;
  • работников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных работ;
  • работников иностранных представительств, зарегистрированных на территории Украины в установленном законодательством порядке;
  • священнослужителей, которые являются иностранцами и временно находятся в Украине по приглашению религиозных организаций для осуществления канонической деятельности только в таких организациях с официальным согласованием с органом, осуществившим регистрацию устава (положения) соответствующей религиозной организации;
  • иностранцев, прибывших в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи;
  • иностранцев, прибывших в Украину для осуществления преподавательской и/или научной деятельности в учреждениях профессионального высшего и высшего образования по их приглашению;
  • других иностранцев в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

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иностранец Гоструда

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