Министр обороны Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию.
«Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок.
Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений.
События в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел» - отметил Умеров.
Для этого, по его словам, Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования СВ ВСУ:
«На основе результатов проверки мы:
Автор: Наталя Мамченко
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