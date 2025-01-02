Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию.

«Победа нуждается в глубоком анализе опыта и честном понимании ошибок.

Особенно это касается Сухопутных войск ВСУ – наиболее многочисленного и стратегически важного вида Вооруженных Сил, отвечающего за мобилизацию, подготовку, комплектование и эффективность боевых подразделений.

События в Сухопутных войсках оказывают непосредственное влияние на ситуацию на фронте. Именно поэтому поддерживаю необходимость нового командующего СВ ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого иметь полную картину состояния дел» - отметил Умеров.

Для этого, по его словам, Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования СВ ВСУ:

Анализ организационной структуры и полномочий

Оценка эффективности управленческих процессов

Проверка соблюдения законодательства.

«На основе результатов проверки мы:

Введем реформы в системе управления и кадровой политики в КСВ

Оптимизируем управленческие процессы

Усилим боеспособность наших подразделений новыми подходами к подготовке», - отметил министр обороны.

Автор: Наталя Мамченко

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