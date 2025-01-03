В Украине собираются создать Государственное агентство по страхованию военных рисков, которое будет страховать бизнес и домохозяйства

Андрей Мотовиловец вместе с коллегами зарегистрировали законопроект, которым предлагается создать Государственное агентство в форме АО, осуществляющего деятельность на коммерческой основе, и установить, что учредителем и акционером, которому принадлежит не менее 50% уставного капитала плюс одна акция является государством в лице Кабмина.

В Украине могут создать специальное Государственное агентство по страхованию военных рисков. Соответствующая идея воплощена в зарегистрированном 30 декабря законопроекте 12372 «О системе страхования военных рисков», инициаторами которой выступили народные депутаты Андрей Мотовиловец, Марьяна Безуглая, Андрей Клочко, Галина Третьякова, Ярослав Юрчишин и другие.

Как указывают авторы, актуальным является решение вопроса защиты имущественных интересов граждан, бизнеса и объектов государственной собственности от последствий действия военных рисков.

Прямі задокументовані збитки інфраструктури України через воєнні дії станом на січень 2024 року перевищили $155 млрд. Витрати на відбудову України станом на 31 грудня 2023 досягли $486 млрд. При цьому в Україні відсутня комплексна система покриття ризиків.

Як зазначають автори, у переважній більшості країн створена спеціальна установа або перестраховий Пул, зокрема у Великобританії створений Pool Reinsurance Company Limited з метою забезпечення перестрахування ризиків тероризму для страховиків. В Австралії створено терористичний пул перестрахування ARPC, роль якого полягає у створенні та подальшому забезпеченні постійного адміністрування схеми страхового покриття терористичних ризиків за участі страховиків та держави. ПАР створила спеціальну страхову компанію Sasria SOC, яка надає покриття ризиків громадських заворушень, безладів, страйків, заворушень та тероризму для фізичних та юридичних осіб в Південній Африці, а також державним установам. Подібні установи створені також у Німеччині, Франції, Бельгії, Нідерландах.

В Україні обмежене страхове покриття від воєнних ризиків для фізичних та юридичних осіб незначне коло страховиків переважно за договорами страхування майна та автотранспортних засобів. Проте, обсяги такого страхування є помірними через відносну обмеженість ємності українського страхового ринку та складність перестрахування воєнних ризиків на міжнародному ринку перестрахування, оскільки наразі Україна має найвищий рівень воєнно-політичного ризику на Political risk Map 2022 та Political risk Map 2023, а також через високу ймовірність настання воєнних ризиків внаслідок продовження активності ведення бойових дій на території України.

Українське Експортно-кредитне агентство (ЕКА), Багатостороннє агентство гарантій інвестицій (MIGA), американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та експортно-кредитні агентства інших країн здійснюють страхування інвестицій в Україну від воєнно-політичних ризиків.

У 2023 році на базі ЕКА запроваджено страхування та перестрахування від воєнних та/або політичних ризиків кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, та страхування та перестрахування прямих інвестицій в Україну від воєнних та/або політичних ризиків.

Окрім української ЕКА, страхування воєнно-політичних ризиків надає, зокрема, і польська корпорація страхування експортних кредитів KUKE для інвесторів, які зацікавлені у відновленні України. Участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні підтвердили також експортно-кредитні агентства понад 14 країн, зокрема Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Швеції та Японії.

Окремим інструментом покриття воєнних та воєнно-політичних ризиків в Україні є укладання індивідуальних договорів страхування з провідною міжнародною організацією MIGA, яка погодилася долучатися до механізму покриття воєнно-політичних ризиків в Україні та має відповідні розроблені програми страхування, що дасть змогу покрити воєнно-політичні ризики виключно іноземних інвесторів в Україні. DFC також долучається до покриття воєнних ризиків в Україні та розглядає можливість укладання договорів страхування інвестицій українських інвесторів та ризиків великих/середніх корпорацій. У 2023 році DFC застрахувала перший проект від політичних ризиків — львівський центр протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації Superhumans Center. Хоча ЕКА та міжнародні фінансові організація, зокрема MIGA, DFC, іноземні експортно-кредитні агентства і надають страховий захист від воєннополітичних ризиків в Україні, однак такий захист надається не широкому колу клієнтів, а виключно інвесторам.

При цьому інші категорії об’єктів в різних секторах економіки є незахищеними від дії воєнних ризиків в Україні. Враховуючи зазначене, в Україні відсутня повнофункціональна система страхування воєнних ризиків, яка б надавала достатнє та доступне страхове покриття для підприємств та домогосподарств.

Отже, для забезпечення ефективності такої системи необхідна участь не лише приватного бізнесу, а й зацікавленість та підтримка держави, міжнародних організацій та донорів, зокрема в частині фінансування та надання гарантій. З огляду на вищенаведене, даний законопроект спрямований на створення повнофункціональної системи убезпечення від збитків, завданих воєнними ризиками в умовах військових дій та повоєнного відновлення, що базується на державно-приватному партнерстві.

Законопроектом пропонується визначення нових підходів щодо створення системи страхування воєнних ризиків та регулювання діяльності суб’єктів такої системи страхування, зокрема:

визначено основні поняття, що стосуються системи страхування воєнних ризиків (воєнні ризики, система страхування воєнних ризиків, територія підвищеного ризику, авторизований страховик, ліміт власного утримання учасника системи страхування воєнних ризиків тощо);

визначено умови авторизації страховиків в системі страхування воєнних ризиків;

встановлено порядок функціонування та ведення єдиної централізованої бази даних в системі страхування воєнних ризиків;

встановлення правового статусу, умов діяльності та завдань Державної агенції:

визначено, що Державна агенція є страховиком зі спеціальним статусом у сфері страхування воєнних ризиків, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на страхування (перестрахування) від воєнних ризиків;

встановлено порядок утворення Державної агенції у формі акціонерного товариства, що провадить діяльність на комерційній основі, засновником та акціонером Державної агенції, якому належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція (мінімальна частка корпоративних прав держави у статутному капіталі Державної агенції), є держава в особі Кабінету Міністрів України;

встановлено перелік спрямування отриманих доходів Державної агенції;

визначено порядок укладання договорів страхування в системі страхування воєнних ризиків;

встановлено, що обов’язковість страхування від воєнних ризиків в межах системи страхування воєнних ризиків поширюється на майно, передане банкам, які здійснюють діяльність відповідно до законодавства України, в заставу/іпотеку, протягом всього строку дії договору застави/іпотеки, а також на об’єкти будівництва протягом всього періоду нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту (протягом строку дії документів, що дають право на виконання будівельних робіт до дати прийняття такого об’єкта в експлуатацію);

визначено механізми контролю за наявністю договорів обов’язкового страхування від воєнних ризиків в межах системи страхування воєнних ризиків;

передбачено право Державної агенції встановлювати особливий порядок та умови прийняття на страхування об’єктів, розташованих на дату укладення договору страхування на території підвищеного ризику, встановлювати особливі умови страхування, в тому числі порядок припинення договору страхування, для об’єктів, місце розташування яких потрапило до території підвищеного ризику протягом строку дії договору страхування;

закріплено повноваження Державної агенції визначати єдині для всіх учасників системи страхування воєнних ризиків політику з андеррайтингу, політику з врегулювання подій, що мають ознаки страхового випадку;

визначено, що договори страхування від воєнних ризиків в межах системи страхування воєнних ризиків укладаються на умовах стандартизованого страхового продукту, розробленого Державною агенцією тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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