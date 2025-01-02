Харьковщина готовится к круговой обороне двух городов

Готовят круговую оборону Балаклеи и Изюма.

В Харьковской области продолжают возводить фортификации. В частности, города Балаклея и Изюм готовятся к круговой обороне. Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, это плановые меры, которые предпринимаются для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта.

"Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и Изюма", - пояснил Синегубов.

Часть работ выполняют военные, добавил чиновник.

"Не могу коммуникировать, на каком этапе, скажем так: администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, что часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными". , – отметил Синегубов.

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