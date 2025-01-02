На Закарпатье задержали мужчины, которые переоделись в железнодорожников и пытались попасть в Словакию

Мужчины с киркой, лопатой и в спецодежде железной дороги путями шли в сторону границы со Словакией.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники задержали двух правонарушителей из Кривого Рога, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу, и двух переправителей, организовавших эту сделку. Об этом сообщает ГНСУ.

Чтобы «клиенты» не привлекали внимание правоохранителей, дельцы решили их замаскировать под железнодорожников. Так, мужчин впитали в спецодежду работников железной дороги и светоотражающие жилеты. Им также дали инвентарь – кирку и лопату и приказали ни с кем не разговаривать.

«Чтобы миновать контрольные посты, мужчин решили доставить в приграничье железнодорожным транспортом. Их посадили в электропоезд, направлявшийся в направлении пограничного города Великий Березный. По прибытии на конечную станцию ​​переправщики также нарядились в спецодежду железнодорожников и повели своих клиентов по пути в направлении границы. Они делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса. Дальше их путь должен был проходить по горам», — рассказали пограничники.

Когда группа дошла до заградительного забора, переправщики помогли «клиентам» преодолеть его, указали дальнейшее направление движения и покинули их. Мужчинам приказали идти очень быстро и при встрече с пограничниками убегать от них. Впрочем, им это не удалось – их задержал пограничный наряд.

В ходе дальнейших мер оперативные сотрудники отряда задержали и обоих переправщиков. Те оказались местными жителями. Во время задержания оба мужчины не выполняли законных требований пограничников и также пытались скрыться от наряда.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Лица, пытавшиеся незаконным способом пересечь государственную границу, привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

Переправщики были задержаны в порядке ст.615 УПК Украины. Они также были привлечены к административной ответственности по ст.185-10 УКУ «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Решением суда обоим закарпатцам избрана мера пресечения в виде содержания от стражи сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 120 и 105 980 гривен.

Продолжаются следственные действия.

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