Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье задержали мужчины, которые переоделись в железнодорожников и пытались попасть в Словакию

23:30, 2 января 2025
Мужчины с киркой, лопатой и в спецодежде железной дороги путями шли в сторону границы со Словакией.
На Закарпатье задержали мужчины, которые переоделись в железнодорожников и пытались попасть в Словакию
Фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье пограничники задержали двух правонарушителей из Кривого Рога, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу, и двух переправителей, организовавших эту сделку. Об этом сообщает ГНСУ.

Чтобы «клиенты» не привлекали внимание правоохранителей, дельцы решили их замаскировать под железнодорожников. Так, мужчин впитали в спецодежду работников железной дороги и светоотражающие жилеты. Им также дали инвентарь – кирку и лопату и приказали ни с кем не разговаривать.

«Чтобы миновать контрольные посты, мужчин решили доставить в приграничье железнодорожным транспортом. Их посадили в электропоезд, направлявшийся в направлении пограничного города Великий Березный. По прибытии на конечную станцию ​​переправщики также нарядились в спецодежду железнодорожников и повели своих клиентов по пути в направлении границы. Они делали вид, что осматривают колеи, пока таким образом не дошли до леса. Дальше их путь должен был проходить по горам», — рассказали пограничники.

Когда группа дошла до заградительного забора, переправщики помогли «клиентам» преодолеть его, указали дальнейшее направление движения и покинули их. Мужчинам приказали идти очень быстро и при встрече с пограничниками убегать от них. Впрочем, им это не удалось – их задержал пограничный наряд.

В ходе дальнейших мер оперативные сотрудники отряда задержали и обоих переправщиков. Те оказались местными жителями. Во время задержания оба мужчины не выполняли законных требований пограничников и также пытались скрыться от наряда.

Правонарушителей доставили в пограничное подразделение. Лица, пытавшиеся незаконным способом пересечь государственную границу, привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП.

Переправщики были задержаны в порядке ст.615 УПК Украины. Они также были привлечены к административной ответственности по ст.185-10 УКУ «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Решением суда обоим закарпатцам избрана мера пресечения в виде содержания от стражи сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 120 и 105 980 гривен.

Продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба граница Словакия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рустем Умеров анонсировал проверки командования Сухопутных войск, отвечающего за мобилизацию

Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ Командования Сухопутных войск – министр обороны Умеров.

Инструменты для коррекции границ областей и районов и переименование общин – Виталий Безгин анонсировал реформу

«Изменение названия центральной усадьбы в пределах деколонизации не приводит к автоматическому изменению названия самой общины» – в «Слуге народа» анонсировали новые изменения относительно административно-территориального устройства.

«Непонятно, каким образом суд разобрался в содержании апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке» – Верховный Суд отменил решение апелляционного суда

Апелляционный суд на стадии подготовки к апелляционному пересмотру приговора не осуществил меры по переводу апелляционной жалобы, изложенной на грузинском языке.

Как хотят реформировать юридическое образование и спасти его от упадка – получать юридическое образование должны только мотивированные и подготовленные граждане

Авторы Концепции реформы юридического образовования считают, что большинство из 100 тысяч соискателей высшего юридического образования даже не понимают, для чего они вообще учатся – кризис стал «общенациональным».

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео