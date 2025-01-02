На Закарпатті затримали чоловіки, які переодягнулися в залізничників і намагалися потрапити до Словаччини

Чоловіки з киркою, лопатою та в спецодязі залізниці коліями йшли в бік кордону зі Словаччиною.

Фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники затримали двох правопорушників з Кривого Рогу, які намагалися у незаконний спосіб перетнути українсько-словацький кордон, та двох переправників, що організували цю оборудку. Про це повідомляє ДПСУ.

Аби «клієнти» не привертали увагу правоохоронців, ділки вирішили їх замаскувати під залізничників. Так, чоловіків вбрали у спецодяг працівників залізниці та світловідбиваючі жилети. Їм також дали інвентар – кирку і лопату та наказали ні з ким не розмовляти.

«Щоб оминути контрольні пости, чоловіків вирішили доставити у прикордоння залізничним транспортом. Їх посадили в електропотяг, що прямував у напрямку прикордонного міста Великий Березний. Після прибуття на кінцеву станцію переправники також вбралися у спецодяг залізничників і повели своїх клієнтів колією у напрямку кордону. Вони вдавали, що оглядають колії, аж доки таким чином не дійшли до лісу. Далі їхній шлях мав пролягати горами», — розповіли прикордонники.

Коли група дійшла до загороджувального паркану, переправники допомогли «клієнтам» подолати його, вказали подальший напрям руху та залишили їх. Чоловікам наказали йти дуже швидко та при зустрічі з прикордонниками втікати від них. Втім, їм це не вдалося – їх затримав прикордонний наряд.

У ході подальших заходів оперативні співробітники загону затримали й обох переправників. Ті виявилися місцевими жителями. Під час затримання обидва чоловіки не виконували законних вимог прикордонників і також намагалися втекти від наряду.

Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Осіб, що намагалися у незаконний спосіб перетнути державний кордон, притягнули до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП.

Переправників затримали у порядку ст.615 КПК України. Їх також було притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.185-10 ККУ «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Рішенням суду обом закарпатцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання від вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 і 105 980 гривень.

Тривають слідчі дії.

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