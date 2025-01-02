На Хмельниччині шахрай ошукав земляків на 400 тисяч гривень

Люди, які згодилися на сумнівний заробіток, самі ж потрапили у пастку шахрая.

На Хмельниччині повідомили про підозру 22-річному шахраю, який ошукав земляків на 400 тисяч гривень. Про це повідомили у прокуратурі області.

Чоловік запропонував декільком особам додатковий заробіток, що полягав у оформленні на їх ім’я кредитів, які підозрюваний зобов’язувався сам погашати, а за таку «послугу» обіцяв людям відсоток від позиченої суми.

Насправді ж наміру закривати кредитні борги потерпілих він не мав.

Також, користуючись довірою громадян, він отримав доступ до їх онлайн-банкінгу та отримував позики вже без їх відома.

Таким чином підозрюваний ошукав 4 людей, завдавши матеріальної шкоди на суму понад 400 тис грн. Гроші витрачав на власні потреби.

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