Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє демобілізацію через загибель неповнорідних брата чи сестри

Військові, у яких на війні загинули неповнорідні брат або сестра, отримають право на звільнення зі служби.

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про військовий обов’язок та військову службу», які уможливлюють звільнення з військової служби осіб, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули чи зникли безвісти під час бойових дій.

Про це повідомляється у картці законопроєкту 11531.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 листопада прийняла в цілому як закон законопроект 11531, який передбачає надання права військовослужбовцям на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

«Проект закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри, шляхом внесення змін до абзаців шістнадцять та сімнадцять пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зокрема після слова в дужках «(повнорідний)» додати знак та слово «, неповнорідний» - йдеться у поясненнях.

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