У МОЗ розповіли, як будуть забезпечувати доброчесність експертних команд, що працюватимуть замість МСЕК

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати або продовжувати отримувати пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки – у МОЗ пояснили, як забезпечуватимуть доброчесність експертів.

Як відомо, в Україні започатковано реформу, відповідно до якої з 1 січня 2025 року замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) рішення щодо встановлення інвалідності, призначення допоміжних засобів реабілітації та інших аспектів прийматимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування.

Саме на підставі витягу з рішення експертної команди люди з інвалідністю зможуть отримувати (або продовжувати отримувати) пільги, пенсії, допомоги, компенсації, надбавки. Витяг з рішення експертної команди також може бути використаний для цілей, визначених законами «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У новій системі оцінювання працюватимуть експертні команди, до складу яких входять мінімум три практикуючих лікарі, які є в переліку тих, хто має право проводити оцінювання. Усі лікарі повинні мати щонайменше рік практичного досвіду. Команди формуються з лікарів найбільших та найкраще оснащених лікарень, а їх склад визначається індивідуально для кожного випадку — залежно від профілю. До складу кожної експертної команди має входити терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Робота експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО), які запрацюють з 1 січня 2025 року, здійснюватиметься коштом Програми медичних гарантій. Уже сформовано понад 1450 експертних команд, до яких увійшли понад 4000 лікарів. Це більше ніж утричі більше, ніж було у МСЕК. Вони працюватимуть у 290 лікарнях по всій Україні. Наразі триває передача МСЕК всіх наявних у них медико-експертних справ та архівних документів визначеним закладам охорони здоровʼя.

Від МСЕК нова система отримує понад 1,3 млн справ (включно з архівами), з них більше ніж 44 тисячі — це ті, що мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року. Відповідно їх розглянуть експертні команди. Нині відбувається процес внесення цих справ в електронну систему. Уже внесено понад 22 тисячі справ для першочергового розгляду.

Оцінювання може проводитися очно, дистанційно, заочно або за місцем перебування пацієнта — залежно від його стану​​.

Хто формує експертні команди

Керівник закладу охорони здоров’я затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у відповідному закладі. Цей перелік формується на основі кваліфікації лікарів та їхнього досвіду, причому мінімальна вимога — щонайменше один рік медичної практики.

Склад експертної команди визначається для кожної справи окремо. У складі обов’язково має бути не менше трьох лікарів, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Згодом планується автоматичне формування складу команд через електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Це забезпечить автоматизацію добору спеціалістів, що виключить суб’єктивний вплив на процес оцінювання і підвищить довіру до його результатів.

Забезпечення доброчесності під час оцінювання

Усунення можливостей для корупції потребує комплексного підходу, який охоплює багато аспектів: законодавчих, організаційних, суспільних.

У МОЗ обіцяють «зробити роботу нової системи максимально прозорою та прибрати людський фактор».

Основні зміни, спрямовані на забезпечення доброчесності, це:

експертні команди проводитимуть оцінювання з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи;

команди визначатимуться індивідуально під кожен випадок, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни;

статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Слід зазначити, що МОЗ обіцяє, що всі документи (довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги, відстрочок тощо.

Повторні огляди та оцінювання

Щодо проходження повторних оглядів:

1) усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;

2) якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;

3) якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

4) якщо ваші документи були вже в МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році:

у такому випадку справу передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюють експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання;

5) якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, але заклад не зміг його провести через накопичення переданих справ від МСЕК, то строк для його проходження подовжено відповідно до законодавства до 01.07.2025.

Якщо інвалідність була встановлена безстроково ІПР залишається чинною безстроково. Проте якщо є потреба оновити перелік заходів в ІПР, людина може з цією метою звернутися до лікуючого лікаря для направлення на оцінювання.

Якщо інвалідність була встановлена тимчасово, документи та рішення МСЕК чинні до завершення строку, на який встановлена інвалідність або до проведення оцінювання повсякденного функціонування.

Подальше оцінювання

Подальше оцінювання (повторні огляди) є важливою складовою системи оцінювання повсякденного функціонування особи, адже воно дозволяє переглянути стан здоров’я, визначити прогрес або потребу в коригуванні рекомендацій та оновити рішення щодо встановлення інвалідності.

Повторне оцінювання проводиться, якщо:

Закінчився строк дії попереднього рішення. Наприклад, якщо інвалідність була встановлена тимчасово, до певної дати.

Є зміни у стані здоров’я. За зверненням особи лікуючий лікар формує направлення, якщо відбулися суттєві покращення чи погіршення стану здоров’я.

Процедура повторного оцінювання не відрізняється від процесу проведення первинного оцінювання.

Автор: Наталя Мамченко

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