В Минздраве рассказали, как будут обеспечивать добропорядочность экспертных команд, которые будут работать вместо МСЭК

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать или продолжать получать льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки – в Минздраве объяснили, как будут обеспечивать добропорядочность экспертов.

Как известно, в Украине начата реформа, согласно которой с 1 января 2025 года вместо ликвидированных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) решения по установлению инвалидности, назначению вспомогательных средств реабилитации и других аспектов будут принимать экспертные команды по оценке повседневного функционирования.

Именно на основании выписки из решения экспертной команды люди с инвалидностью смогут получать (или продолжать получать) льготы, пенсии, пособия, компенсации, надбавки. Выписка из решения экспертной команды также может быть использована для целей, определенных законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В новой системе оценивания будут работать экспертные команды, в состав которых входят минимум три практикующих врача, которые находятся в перечне тех, кто имеет право проводить оценку. Все врачи должны иметь не менее года практического опыта. Команды формируются из врачей крупнейших и лучше оснащенных больниц, а их состав определяется индивидуально для каждого случая – в зависимости от профиля. В состав каждой экспертной команды должен входить терапевт или профильный врач относительно сопутствующего заболевания или осложнений.

Работа экспертных команд по оценке повседневного функционирования (ЭКОПФЛ), которые заработают с 1 января 2025 года, будет осуществляться на средства Программы медицинских гарантий. Уже сформировано более 1450 экспертных команд, в которые вошли более 4000 врачей. Это больше чем в три раза больше, чем было у МСЭК. Они будут работать в 290 больницах по всей Украине. В настоящее время идет передача МСЭК всех имеющихся у них медико-экспертных дел и архивных документов определенным учреждениям здравоохранения.

От МСЭК новая система получает более 1,3 млн дел (включая архивы), из них более 44 тысяч — это те, которые должны были рассмотрены МСЭК в первом квартале 2025 года. Соответственно, их рассмотрят экспертные команды. В настоящее время идет процесс внесения этих дел в электронную систему. Уже внесено более 22 тысяч дел для первоочередного разбирательства.

Оценка может проводиться очно, дистанционно, заочно или по месту нахождения пациента – в зависимости от его состояния.

Хто формує експертні команди

Керівник закладу охорони здоров’я затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у відповідному закладі. Цей перелік формується на основі кваліфікації лікарів та їхнього досвіду, причому мінімальна вимога — щонайменше один рік медичної практики.

Склад експертної команди визначається для кожної справи окремо. У складі обов’язково має бути не менше трьох лікарів, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень.

Згодом планується автоматичне формування складу команд через електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування особи. Це забезпечить автоматизацію добору спеціалістів, що виключить суб’єктивний вплив на процес оцінювання і підвищить довіру до його результатів.

Забезпечення доброчесності під час оцінювання

Усунення можливостей для корупції потребує комплексного підходу, який охоплює багато аспектів: законодавчих, організаційних, суспільних.

У МОЗ обіцяють «зробити роботу нової системи максимально прозорою та прибрати людський фактор».

Основні зміни, спрямовані на забезпечення доброчесності, це:

експертні команди проводитимуть оцінювання з використанням електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи;

команди визначатимуться індивідуально під кожен випадок, а дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання;

рішення експертних команд можна оскаржувати в Центрі оцінювання функціонального стану, до складу яких входитимуть лікарі з державних закладів охорони здоровʼя з усієї країни;

статистичні дані оцінювання повсякденного функціонування будуть оприлюднюватися для громадського моніторингу та запобігання корупції.

Слід зазначити, що МОЗ обіцяє, що всі документи (довідки, акти, висновки, індивідуальні програми реабілітації), які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними та є підставами для отримання визначених законодавством гарантій, пільг, виплат, допомоги, відстрочок тощо.

Повторні огляди та оцінювання

Щодо проходження повторних оглядів:

1) усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;

2) якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;

3) якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

4) якщо ваші документи були вже в МСЕК і призначена дата засідання у 2025 році:

у такому випадку справу передано до визначеного закладу охорони здоровʼя, де працюють експертні команди. Розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому обовʼязково повідомлять нову адресу, де відбудеться оцінювання;

5) якщо строк повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, але заклад не зміг його провести через накопичення переданих справ від МСЕК, то строк для його проходження подовжено відповідно до законодавства до 01.07.2025.

Якщо інвалідність була встановлена безстроково ІПР залишається чинною безстроково. Проте якщо є потреба оновити перелік заходів в ІПР, людина може з цією метою звернутися до лікуючого лікаря для направлення на оцінювання.

Якщо інвалідність була встановлена тимчасово, документи та рішення МСЕК чинні до завершення строку, на який встановлена інвалідність або до проведення оцінювання повсякденного функціонування.

Подальше оцінювання

Подальше оцінювання (повторні огляди) є важливою складовою системи оцінювання повсякденного функціонування особи, адже воно дозволяє переглянути стан здоров’я, визначити прогрес або потребу в коригуванні рекомендацій та оновити рішення щодо встановлення інвалідності.

Повторне оцінювання проводиться, якщо:

Закінчився строк дії попереднього рішення. Наприклад, якщо інвалідність була встановлена тимчасово, до певної дати.

Є зміни у стані здоров’я. За зверненням особи лікуючий лікар формує направлення, якщо відбулися суттєві покращення чи погіршення стану здоров’я.

Процедура повторного оцінювання не відрізняється від процесу проведення первинного оцінювання.

Автор: Наталя Мамченко

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