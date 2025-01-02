Украина может не платить финансовые взносы за участие в ряде программ ЕС — Президент подписал закон

Остановка обязательств Украины по уплате финансовых взносов в связи с соглашениями о присоединении к программе Евросоюза.

Украина получила возможность не платить финансовые взносы в связи с соглашениями о присоединении к программе Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4137-IX, которым ратифицируется соответствующее соглашение между Украиной и ЕС.

Решение, в частности, обусловлено продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины и ее негативным влиянием на доходы государственного бюджета Украины.

Согласно финансово-экономическим расчетам, освобождение Украины от уплаты соответствующих финансовых взносов позволит сэкономить в течение 2021-2027 годов примерно 3,16 млрд гривен средств государственного бюджета страны.

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