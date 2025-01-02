Україна може не сплачувати фінансові внески за участь у низці програм ЄС — Президент підписав закон

Зупинення зобов'язань України щодо сплати фінансових внесків у зв’язку з угодами про приєднання до програми Євросоюзу.

Україна отримала можливість не сплачувати фінансові внески у зв’язку з угодами про приєднання до програми Євросоюзу. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 4137-IX, яким ратифікується відповідна угода між Україною та ЄС.

Рішення, зокрема, зумовлено триваючою збройною агресією рф проти України та її негативним впливом на доходи державного бюджету України.

Згідно з фінансово-економічними розрахунками, звільнення України від сплати відповідних фінансових внесків дозволить заощадити протягом 2021-2027 років приблизно 3,16 млрд гривень коштів державного бюджету країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.