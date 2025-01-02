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Фіскалізація ФОП — Данило Гетманцев повідомив, на скільки зросла кількість розрахункових документів у грудні 2024

16:59, 2 січня 2025
Данило Гетманцев зазначив, що у грудні 2024 року кількість розрахункових документів (чеків) зросла на 167,6 млн, що становить 24,1% у порівнянні з січнем того ж року.
Фіскалізація ФОП — Данило Гетманцев повідомив, на скільки зросла кількість розрахункових документів у грудні 2024
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В Україні триває процес фіскалізації, яка є одним із елементів детінізації економіки держави. Як повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики  Данило Гетманцевза підсумком грудня 2024 року сума виторгів в порівнянні з січнем 2024 року зросла на 42,1%, або +130,7 млрд грн.

Відбулось і зростання на 167,6 млн шт, або на 24,1 % кількості розрахункових документів (чеків) у грудні 2024 року порівняно з січнем 2024 року.

Кількість середньоденних розрахункових документів (чеків) у грудні 2024 року становила 27,9 млн штук.

"Дякую платникам податків за високий рівень суспільної свідомості та розуміння того, що РРО – це просто та доступно. Хочу вкотре нагадати, що фіскалізація – це не про податки, це, в першу чергу, про прозорість діяльності і цивілізовані правила ведення бізнесу", - повідомив Гетманцев у Телеграм.

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ФОП РРО Данило Гетманцев

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