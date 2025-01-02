Фискализация ФЛП — Даниил Гетманцев сообщил, на сколько возросло количество расчетных документов в декабре 2024 года

Даниил Гетманцев отметил, что в декабре 2024 года количество расчетных документов (чеков) возросло на 167,6 млн, что составляет 24,1% по сравнению с январем того же года.

В Украине продолжается процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики государства. или 130,7 млрд грн. Как сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, по итогам декабря 2024 года сумма выручек по сравнению с январем 2024 года выросла на 42,1%, или +130,7 млрд грн.

Произошел и рост на 167,6 млн шт или на 24,1% количества расчетных документов (чеков) в декабре 2024 года по сравнению с январем 2024 года.

Количество среднедневных расчетных документов (чеков) в декабре 2024 составило 27,9 млн штук.

"Спасибо налогоплательщикам за высокий уровень общественного сознания и понимание того, что РРО – это просто и доступно. Хочу еще раз напомнить, что фискализация – это не о налогах, это, в первую очередь, о прозрачности деятельности и цивилизованных правилах ведения бизнеса", - сообщил Гетманцев в Телеграм.

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