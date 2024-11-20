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Військові, у яких на війні загинули неповнорідні брат або сестра, отримають право на звільнення зі служби – прийнято закон

12:50, 20 листопада 2024
Військовослужбовці отримають право на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.
Військові, у яких на війні загинули неповнорідні брат або сестра, отримають право на звільнення зі служби – прийнято закон
Джерело фото: shutterstock
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Верховна Рада 20 листопада прийняла в цілому як закон законопроект №11531, який передбачає надання права військовослужбовцям на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

«Проект закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри, шляхом внесення змін до абзаців шістнадцять та сімнадцять пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», зокрема після слова в дужках «(повнорідний)» додати знак та слово «, неповнорідний» - йдеться у поясненнях.

Нагадаємо, 21 серпня 2024 року було прийнято закон щодо надання відстрочки військовозобов’язаним, чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях (законопроект №11391).

Але для військовослужбовців відповідні зміни у контексті права на звільнення внесені не були.

Таким чином, наразі парламент зрівняв ці умови як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 20 листопада парламент також прийняв як закон законопроект 12104 про відстрочку для родичів військовослужбовців, які зникли безвісти.

Також призову на військову службу не підлягатимуть особи, стосовно яких у визначеному законом порядку встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Крім того, Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект 12066, який дозволяє автоматичну передачу даних про стан придатності чоловіків до військової служби до Реєстру «Оберіг».

«Судово-юридична газета» також писала, що Міноборони виступило проти законопроекту про звільнення з військової служби мобілізованих хлопців до 25 років.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЗСУ військові

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