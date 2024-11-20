Міноборони виступило проти законопроекту про звільнення з військової служби мобілізованих хлопців до 25 років

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки вирішив підтримати Міністерство оборони та відхилити законопроект про звільнення зі служби чоловіків, яким не виповнилося 25 років, але яких встигли мобілізувати.

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Як відомо, в Україні мобілізаційний вік нині становить 25 років. Втім, ТЦК у деяких випадках мобілізувало хлопців до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Справа у тому, що після встановлення статусу «обмежено придатний» вони потрапляли з обліку призовників на облік військовозобов’язних. Тож, через такий казус законодавства, чоловік, який не досяг мобілізаційного віку, міг бути мобілізований.

У жовтні 2024 року окремі депутати Верховної Ради, наполягаючи на виправленні такої досить незрозумілої ситуації, змогли ініціювати та підтримати в цілому як закон законопроект 11379-д про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Цей законопроект було направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленському ще 15 жовтня, і минуло вже більше місяця, втім, закон досі на підписаний Главою держави.

Закон передбачає заборону мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язаних, які до набрання чинності законом №3621-IX про скасування статусу «обмежено придатний» були визнані за станом здоров’я обмежено придатними у воєнний час. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Однак перед прийняттям цього закону Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки переглянув своє попереднє рішення і вирішив виключити із законопроекту норму, яка дозволяла звільнитися зі служби чоловікам 18-25 років, яких вже встигли мобілізувати.

Тобто, виключено норму, якою пропонувалося надати право звільнитися зі служби тим, кого встигли мобілізувати.

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв раніше заявив, що на закритому засіданні Міноборони та Генштабу ЗСУ повідомили, що темпи мобілізації в країні для звільнення зі служби цієї категорії недостатні. «Просто немає ким їх замінити», - заявив Чернєв.

Для виправлення вже цієї ситуації (адже виходить, що ті хлопці до 25 років, хто був мобілізований і вже служить, не зможуть звільнитися зі служби) депутати зареєстрували ще один законопроект 12147, яким пропонується врегулювати право на звільнення з військової служби мобілізованих чоловіків до 25 років, яких раніше визнали обмежено придатними.

Однак його прийнято не буде.

Так, голова Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич 18 листопада зареєстрував проект постанови про його відхилення.

Як зазначено у висновку комітету, проект не підтримало Міністерство оборони.

У висновку Міноборони за підписом Рустема Умєрова вказано наступне.

«Пунктом 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3621- ІХ визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом (з 4 травня 2024 року) підлягають повторному медичному огляду з метою визначення ступеня придатності. Військовослужбовці, які підпадають під дію цього положення Закону № 3621-ІХ та на час призову на військову службу належали до зазначеної категорії громадян, у разі їх визнання за результатами проходження ВЛК придатними до військової служби продовжують (продовжуватимуть) її проходження, а ті з них, які визнаватимуться непридатними до військової служби, підлягатимуть звільненню з військової служби за станом здоров’я. Підсумки вже проведеного повторного медичного огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби свідчать про переважну чисельність осіб, які визнаються придатними до військової служби.

Крім того, у разі реалізації Закону, прийнятого на основі проекту Закону, особи, які набудуть право на звільнення з військової служби, одразу після набуття ними статусу військовозобов’язаних підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації.

Отже, реалізація вищезазначеної пропозиції прогнозовано призведе до зниження укомплектованості Збройних Сил України та інших військових формувань, що в свою чергу поставить під загрозу виконання заходів та завдань щодо захисту держави та відновлення її територіальної цілісності» - зазначає Рустем Умєров.

Нижче наводимо висновок Міноборони.

Автор: Наталя Мамченко

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