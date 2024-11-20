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У Києві 11-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки

13:52, 20 листопада 2024
Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
У Києві 11-річний хлопець випав з вікна багатоповерхівки
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У Києві 11-річний хлопець упав із вікна багатоповерхівки. Він загинув від отриманих травм. Про це повідомляє поліція столиці.

Трагедія сталася в Дарницькому районі ввечері 19 листопада.

Тіло хлопця  виявили перехожі, після чого вони повідомили про це поліцію.

На місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліціянти, судово-медичний експерт та інші служби.

Всі обставини події встановлюються.

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Київ

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