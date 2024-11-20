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Посольство Іспанії в Києві тимчасово припинило надання послуг через можливу атаку РФ – EFE

11:13, 20 листопада 2024
Іспанія услід за США призупиняє роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.
Посольство Іспанії в Києві тимчасово припинило надання послуг через можливу атаку РФ – EFE
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20 листопада посольство Іспанії у Києві не надаватиме консульські послуги через «підвищений ризик повітряних атак по всій Україні». Про рішення призупинити роботу іспанські дипломати оголосили після застереження Посольства США про загрозу масованого ракетного удару військ РФ 20 листопада, пише EFE.

«Посольство Іспанії в Києві повідомило, що не буде надавати послуги протягом дня через «підвищений ризик повітряних атак по всій Україні». У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм «вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати у зоні досяжності укриття», – пише видання.

Варто зазначити, наразі на офіційному сайті посольства Іспанії наразі немає інформації щодо припинення надання послуг 20 листопада.

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Іспанія

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