Посольство Іспанії в Києві тимчасово припинило надання послуг через можливу атаку РФ – EFE

Іспанія услід за США призупиняє роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

20 листопада посольство Іспанії у Києві не надаватиме консульські послуги через «підвищений ризик повітряних атак по всій Україні». Про рішення призупинити роботу іспанські дипломати оголосили після застереження Посольства США про загрозу масованого ракетного удару військ РФ 20 листопада, пише EFE.

«Посольство Іспанії в Києві повідомило, що не буде надавати послуги протягом дня через «підвищений ризик повітряних атак по всій Україні». У електронному листі, надісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм «вживати надзвичайних заходів безпеки, виконувати всі рекомендації місцевої влади та завжди мати у зоні досяжності укриття», – пише видання.

Варто зазначити, наразі на офіційному сайті посольства Іспанії наразі немає інформації щодо припинення надання послуг 20 листопада.

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