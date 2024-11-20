Українські захисниці стали першими лауреатами міжнародної нагороди Women in Defence

Британія нагородила українських військовослужбовиць міжнародною нагородою за відвагу і службу.

Українські військовослужбовиці отримали міжнародну нагороду International Award Women in Defence, засновану цього року Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Першими лауреатами престижної нагороди стали всі жінки, які служать у Збройних Силах України. Рішення про вручення підтримав Начальник Штабу оборони Великої Британії. Саму нагороду українським захисницям передав британський посол Мартін Гарріс.

«Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в цьому році вперше запровадило міжнародну нагороду «International Award Women in Defence». Першими лауреатами цієї почесної нагороди стали наші захисниці — усі жінки, які служать у Збройних Силах України!» — зазначив посол під час церемонії.

Серед присутніх, які представляли українських захисниць, були:

Полковник Любов Киналь — начальник відділення комунікацій повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗСУ.

Майор медичної служби Юлія Ринка — старший ординатор відділення реанімації та інтенсивної терапії.

Солдат Яна Залевська «Мультик» — оператор відділення коригування артилерійського вогню, оператор FPV-дронів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.