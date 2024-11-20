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Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС

13:16, 20 листопада 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання 8 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Двох суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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19 листопада в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання вісьмох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Стадченко Олена Вікторівна - Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області - 792,875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Мельник Олександр Михайлович - Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області - 675,625 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Шкарлат (Кучко) Яна Юріївна - Мар’їнський районний суд Донецької області - 695,625 - відповідає займаній посаді

Чубай Володимир Вікторович - Чорнобаївський районний суд Черкаської області - 720,5 - відповідає займаній посаді

Мартинюк Віталій Борисович - Новоайдарський районний суд Луганської області - відкладено

Юр’єв Олександр Юрійович - Межівський районний суд Дніпропетровської області - відкладено

Ковзель Петро Олегович - Окружний адміністративний суд міста Києва - 305 - не відповідає займаній посаді. Внести Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади

Аблова Юлія Юріївна - Комінтернівський районний суд Одеської області - відкладено.

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ВККС

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