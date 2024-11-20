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Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

13:16, 20 ноября 2024
В ВККС определялись результаты квалификационной оценки 8 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
Двое судей признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
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19 ноября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки восьми судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Стадченко Елена Викторовна - Константиновский горрайонный суд Донецкой области - 792,875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Мельник Александр Михайлович - Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области - 675,625 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Шкарлат (Кучко) Яна Юрьевна – Марьинский районный суд Донецкой области – 695,625 – соответствует занимаемой должности

Чубай Владимир Викторович – Чернобаевский районный суд Черкасской области – 720,5 – соответствует занимаемой должности

Мартынюк Виталий Борисович – Новоайдарский районный суд Луганской области – отложен

Юрьев Александр Юрьевич - Межовский районный суд Днепропетровской области - отложен

Ковзель Петр Олегович – Окружной административный суд города Киева – 305 – не соответствует занимаемой должности. Внести Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности

Аблова Юлия Юрьевна - Коминтерновский районный суд Одесской области - отложено

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ВККС

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