Украинские защитницы стали первыми лауреатами международной награды Women in Defence

Украинские военнослужащие получили международную награду International Award Women in Defence, основанную в этом году Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Первыми лауреатами престижной награды стали все женщины, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Решение о вручении поддержал Начальник Штаба обороны Великобритании. Саму награду украинским защитницам передал британский посол Мартин Харрис.
«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в этом году впервые ввело международную награду «International Award Women in Defence». Первыми лауреатами этой почетной награды стали наши защитницы - все женщины, которые служат в Вооруженных Силах Украины!» - отметил посол во время церемонии.
Среди присутствующих, которые представляли украинских защитниц, были:
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