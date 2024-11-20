Украинские защитницы стали первыми лауреатами международной награды Women in Defence

Британия наградила украинских военнослужащих международной наградой за отвагу и службу.

Украинские военнослужащие получили международную награду International Award Women in Defence, основанную в этом году Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Первыми лауреатами престижной награды стали все женщины, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Решение о вручении поддержал Начальник Штаба обороны Великобритании. Саму награду украинским защитницам передал британский посол Мартин Харрис.

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в этом году впервые ввело международную награду «International Award Women in Defence». Первыми лауреатами этой почетной награды стали наши защитницы - все женщины, которые служат в Вооруженных Силах Украины!» - отметил посол во время церемонии.

Среди присутствующих, которые представляли украинских защитниц, были:

Полковник Любовь Киналь - начальник отделения коммуникаций воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ.

- начальник отделения коммуникаций воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВСУ. Майор медицинской службы Юлия Рынка - старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии.

- старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии. Солдат Яна Залевская «Мультик» - оператор отделения корректировки артиллерийского огня, оператор FPV-дронов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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